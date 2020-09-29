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- Süreyya Yalçın'ı kimse tanıyamıyor
Süreyya Yalçın'ı kimse tanıyamıyor
Süreyya Yalçın, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla ne kadar zayıfladığını gözler önüne sermeye devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 29.09.2020 - 12:59
- Güncelleme : 29.09.2020 - 12:59
2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın, şu sıralar Florida'daki hayatından dair sık sık paylaşımlarda bulunuyor.
36 yaşındaki sosyetik güzel, geçtiğimiz haftalarda mayolu fotoğraflarını paylaşmış ve verdiği kilolarla takipçilerinin dikkatini çekmişti.
BİE DERİ BİR KEMİK KALDI
Yalçın, şimdi de malikanesinin bahçesinden fotoğraflarını paylaştı. Mini etek giyen Yalçın'ın incecik kalmış bacakları şaşırttı.