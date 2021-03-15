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    Süreyya Yalçın'ın son hali

    Zayıflığıyla konuşulan Süreyya Yalçın, Miami’deki 25 milyon TL’lik malikanesinin bahçesinde poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 12:49
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 12:58
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    Süreyya Yalçın'ın son hali

    6 yıl önce iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren sosyetik güzel Süreyya Yalçın, günlük hayatıyla ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

    MAVİ MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

    Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Yalçın, bu kez mavi elbisesiyle kamera karşısına geçti.

    "SAĞLIKLIYIM"

    Evinden çıkarken objektiflere poz veren sosyetik güzelin zayıflığı yine sosyal medyanın konusu oldu. Yalçın hakkında binlerce yorum yapıldı. Süreyya Yalçın, daha önce yaptığı açıklamada, "Gayet sağlıklıyım, Hiçbir problemim yok." demişti.

    Süreyya Yalçın ın son hali #1

    Süreyya Yalçın ın son hali #2

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