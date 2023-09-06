Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Berkay Şahin'den şikayetçi Geçtiğimiz günlerde ülkeyi terk edeceğini açıklayan Aleyna Kalaycıoğlu, kendisi gibi şarkıcı Berkay Şahin'in parasını vermediğini iddia etti.

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Ekranların en popüler yarışmalarından Survivor'ın unutulmaz isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrası kariyerini şarkıcılık üzerine kurmaya karar verdi.

Şubat ayında yaşanan depremden dolayı psikolojisinin iyi olmadığını söyleyen Kalaycıoğlu, Berlin'e yerleşmeyi düşündüğünü de açıklamıştı. Artık sadece iş için Türkiye'ye geleceğini söyleyen güzel şarkıcı, yeni çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Kalaycıoğlu, şimdi de Berkay Şahin'i hedef aldığı sözleriyle gündem oldu.

"Sıkıntılı şeyler yaşadım"

Yeni şarkısını kendi yapım şirketinden çıkaracağını da ifade eden Kalaycıoğlu, "Çok ağzım yandı, artık kendi işimi kendim yapacağım, Berkay'da da bayağı sıkıntılı şeyler yaşadım, şarkımın gelirlerini vermedi, kötü durumlar yaşadım, kendisiyle defalarca görüştüm, hak ettiğim gelirleri bana vermesi onu yoksul yapmayacaktı, ben de biraz daha emin adımlarla yürümek istiyorum artık." sözleriyle Berkay'a ateş püskürdü.