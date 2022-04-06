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    Survivor All Star’da ‘doping’ iddiası

    Yarışmacılar Nisa ile Nagihan arasındaki tartışma “doping kullandın” iddialarına kadar gitti. Acun Ilıcalı da, bu söylemlere son noktayı Ada Konseyi’nde koydu.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 10:05
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    Survivor All Star’da ‘doping’ iddiası

    Survivor All Star’da bir yarışmacı daha adaya veda etti.

    Dün akşam yayınlanan bölümde önce ödül oyunu oynandı, ardından eleme gerçekleşti.

    Ödülü kazanan ünlüler doyasıya eğlenirken; Barış, Gizem, Ardahan ve Gökhan için kritik dakikalar ada konseyinde yaşandı.

    DOPİNG İDDİASI ELEMENİN ÖNÜNE GEÇTİ

    Ancak bu kez elemenin önüne ‘doping’ iddiası geçti.

    Gönüllüler takımının yarışmacısı Nisa, tartıştığı Nagihan için “Doping kullandın” dedi, ortalık bir anda karıştı.

    “11 yıllık rekorum hala kırılamadı.” karşılığını veren Nagihan, iddiaları kesin bir dille reddetti.

    Acun Ilıcalı'dan yarışmacılara uyarı VİDEO

    NİSA, “HİKMET’TEN DUYDUM” DEDİ

    Konu ada konseyine taşınınca Acun Ilıcalı da Nisa’ya bu iddiayı nereden duyduğunu sordu.

    Başarılı yarışmacı “Hikmet ağabeyden duydum.” deyince de Nagihan Karadere bir şok daha yaşadı.

    Gönüllüler takımının Nagihan’ın kaslı vücudundan yola çıkarak ortaya attığı iddialara Acun Ilıcalı son noktayı koydu.

    Survivor All Star’da ‘doping’ iddiası #1

    “GEÇMİŞLE İLGİLİ KONUŞMAYI NET BİR ŞEKİLDE YASAKLIYORUM”

    Yarışmacılara dönerek “Bu bel altı vurmaktır.” diyen Ilıcalı, şöyle devam etti:

    “Yarışmacılarımızın birbirini önceki hayatları ile ilgili iddialarla burada yıpratmaya çalışması benim açımdan tamamen bel altı vurmaktır. Herkesi altını çizerek uyarıyorum. Survivor, adada geçen mücadeledir. Birbirinizle ilgili iddiaları bırakıyorsunuz. Geçmişle ilgili konuşmayı net bir şekilde yasaklıyorum. Bu bir bel altı vurmaktır, bu karşı tarafa haksızlık yapmaktır. Yarışmada da asla görmek istemediğimiz bir konudur.

    Survivor All Star’da ‘doping’ iddiası #2

    "EMRE BELÖZOĞLU’NU TANIMAYAN VAR MI?"

    Vücut konusuna gelince de; Emre Belözoğlu’nu tanımayan var mı aranızda? Emre Belözoğlu’nun kas yapısını biliyor musunuz? Futbolu bırakalı 2 yıl oldu, bir ara bakarsınız vücuduna. Naim Süleymanoğlu gibi vücudu var. ‘Kasları yerinde duruyor’ gibi söylemler ne biçim işlerdir? Ben anlamadım yani. Konuyu burada kapatıyorum. Bu iddialar Survivor’un genelinde gaflete düşmektir."

    Survivor All Star’da ‘doping’ iddiası #3

    ARDAHAN GİTTİ

    Öte yandan bu tartışmaların gölgesinde Survivor All Star’a veda eden isim Ardahan oldu.

    Survivor All Star’da ‘doping’ iddiası #4

    Survivor All Star’da ‘doping’ iddiası #5

    Survivor All Star’da ‘doping’ iddiası #6

    Survivor All Star’da ‘doping’ iddiası #7

    Survivor All Star’da ‘doping’ iddiası #8


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