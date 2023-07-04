Survivor Aycan Yanaç'tan tatil pozları

ensonhaber.com

Survivor Aycan Yanaç, All Star'dan kendi isteğiyle ayrılmıştı.

Survivor yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Almanya doğumlu futbolcu Aycan Yanaç sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Yüzüne küçük dokunuşlarda bulunan ve değişimiyle zaman zaman gündeme gelen sporcu tatil için Alaçatı'yı seçti. Aycan'ın paylaştığı pozlar büyük ilgi duydu.

"Bu benim profilim"

Aycan daha önce paylaştığı bikinili pozlarıyla ilgili "Ben beğendiğim fotoğrafları paylaşıyorum bu aralar tatildeydim çok bikinili fotoğraf paylaştım diye tepki aldım. Ama bu benim profilim olduğu için kendi hoşuma gittiği için paylaşıyorum. Kimsenin ne dediği çok umurumda olmuyor" demişti.