Survivor'a katılan Milli Sporcu Anıl Tetik nikah masasını oturdu! İşte nikahtan ilk kareler... Survivor 2012 sezonunda yer alıp yarışmayı üçüncülükle tamamlayan Anıl Tetik, mart ayında nişanlandığı sevgilisi İlknur Karamahmutoğlu ile evlendi.

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Survivor programına katılan ünlü ve ünsüz yarışmacıların hayatları büyük merağa sebep oluyor...

Bu isimlerden biri de Milli Sporcu Anıl Tetik.

2010 ve 2011 senelerinde, Türkiye Motorsiklet 600cc Şampiyonası’nda birincilik elde eden Anıl Tetik, ikinci senesinde “Milli Sporcu” unvanını kazandı.

Bunun ardından 2012 ylında ise katıldığı Survivor'la adını duyuran Tetik, yarışmanın ardından ekranlarda görünen isimler arasına girdi.

Tetik yarışmanın ardından Üç Kız Kardeş, Tek Yürek ve Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde rol aldı.

Nikah masasına oturdu

Öte yandan Tetik yarışmanın ardından mart ayında sevgilisi İlknur Karamahmutoğlu ile evlilik yolunda ilk adımı attığını duyurdu

Geçtiğimiz aylarda da oyunculuğu bıraktığını açıklayan Tetik, sevgilisi İlknur Karamahmutoğlu ile nikah masasına oturdu.

İkili sosyal medyada onlarca beğeni aldı

Çiçeği burnunda çift önceki gün dünyaevine girdi.

İkilinin arkadaşları ve ailesi düğününde çekilen mutlu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Anıl Tetik'in düğün karelerine hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.