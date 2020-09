Survivor Murat Ceylan ile Survivor Damla Can sevgili mi? Survivor Murat Ceylan'ın sevgilisi kim?

Survivor yarışmasının ardından görüşmeye devam eden Murat Ceylan ile Damla Can sevgili mi? Murat Ceylan ve Damla Can'ın sevgilisi kim? Survivor Murat Ceylan ve Damla Can kimdir? Detaylar...

2018 yılında bir yarışma programı olan "Survivor" yarışmasıyla tanınan Murat Ceylan, yarışma sonlanmasına rağmen gündemden düşmüyor. Bu da akıllara 'Murat Ceylan kimdir?' sorusunu getiriyor.

MURAT CEYLAN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Murat Ceylan, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Lera Marchuk ile dostça ayrılık kararı aldı. Murat Ceylan'ın ismi, bir süredir Damla Can ile anılıyor.

Murat Ceylan, Survivor'da beraber yarıştığı Damla Can ile yeni bir aşka yelken açtı.

DAMLA CAN VE MURAT CEYLAN'IN EĞLENCELİ GÜNÜ

İkili ilk kez önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. AVM’ye Murat Ceylan’ın kullandığı son model motosikletle gelen sevgililer baş başa yemek yiyip keyifli bir gün geçirdi.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitmiş ve orada Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okumuştur.

İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri alan Murat Ceylan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Murat Ceylan, Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır.

SURVİVOR'DA MURAT CEYLAN

2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır.

17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de başlayan Para Bende adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.

2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan Yeni Nesil adlı albümü yayımlandı. Albümle aynı adı taşıyan şarkı için, Nihat Odabaşı'nın yönettiği bir video klip çekti.

Eylül-Kasım 2016'da Fox'ta yayımlanan Familya dizisinde Ateş Beyoğlu karakterini canlandırdı. 16 Şubat 2020'de başlayan Survivor 2020 adlı yarışma programında sunuculuk yapmaya başladı.

MURAT CEYLAN BOY VE KİLOSU NEDİR?

Murat Ceylan 1.80 boyunda ve 80 kilodur.

Peki, Murat Ceylan'ın sevgilisi Survivor Damla Can kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Damla Can hakkında detaylar...

DAMLA CAN HAYATI?

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, Survivor yarışması ile hayatımıza giren isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

27 Şubat 1989 yılında dünyaya gelen Damla Can, İzmirlidir. 1.71 cm boyundadır.Jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenmekte olan Damla Can 56 kilodur. Özel bir spor salonunda antrenör olarak çalışmaktadır.

DAMLA CAN HANGİ YIL YARIŞMIŞTIR?

7 Şubat 2016 tarihinde yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 yarışmasına Damla Can gönüllüler takımından dahil olmuştur. Oldukça başarılı olan isim finale kadar kalmıştır. Buna rağmen başarılı olamamıştır.

Survivor'da şansını yeniden denemek isteyen başarılı yarışmacı Damla, Survivor 2018 All Star takımında da çok daha hırslı ve hızlı bir şekilde yarışmıştır.

Fakat 2018 All Star'da da birinci olamamıştır. Buna rağmen başarısıyla çok dikkat çekmiştir.