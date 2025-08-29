Survivor Murat Ceylan trafik kazası geçirdi! Arabasını kamyonetin altından çıkardılar

Survivor yarışması ile ünlenen Murat Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Ceylan paylaşımında, dün kaza geçirdiğini ancak sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

"KAZA GEÇİRDİM"

Aracıyla kamyonetin altına girdiğin söyleyen Murat Ceylan, yaptığı açıklamaları şu ifadeleri kullandı: "Dün endişelenecek bir şeyim olmamasına rağmen bir kaza geçirdim. Kamyonetin altından aracımı çıkartırken, çevrede fotoğraf ve video çeken kişiler nedeniyle oluşabilecek yanlış bilgileri önlemek amacıyla bu açıklamayı yapıyorum."