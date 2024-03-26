Survivor Nagihan Karadere ölümden döndü! Korku dolu anları anlattı Survivor’da son olarak Nagihan Karadere ve Yunus Emre'nin jet ski kazası adeta yürekleri ağızlara getirdi.

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ensonhaber.com

Ekranların en çok izlenen yarışmalarından Survivor All Star'da korkunç bir olay gerçekleşti.

Son ödül oyununu kazanarak Turks ve Caicos Adaları'nda ultra lüks bir villada konaklama hakkı kazanan Kırmızı Takım, rüya gibi bir eve yerleşti.

Birçok yarışmacının ödülün keyfini çıkarıp jet skiyle turladığı anlarda ise tüm ekibi korkutan bir olay kaza oldu.

Jet ski ortadan ikiye ayrıldı

Jet skinin kontrolünü kaybeden Yunus Emre, Nagihan'ın üzerine hızla ilerledi. Korkunç çarpışmanın sonunda Nagihan'ın kullandığı jet ski, ortadan ikiye bölündü.

Nagihan, çok daha kötü sonuçlanabilecek korkunç kazadan sonra öfke kustu.

"Öldürüyordu beni"

"Öldürüyordu beni, öyle gözü kör geldi ki. Bu adamla hiçbir şey yapılmaz. Ağabey ölüyordum lan ölüyordum!" diyerek Yunus Emre'ye sert çıktı.

"Sadece kızımı düşündüm"

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Nagihan, "Hayatımda hiç bu kadar ölümle burun buruna geldiğim bir anım olmamıştı. Hani derler ya 'hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti', sadece kızımı düşündüm. Çaresiz bir şekilde yaşıyor olduğuma inanmaya çalışıyorum." dedi.

Yunus Emre ise "Öyle büyük bir kaza yaşadık ki hiçbirimize bir şey olmaması Yaradan'ın bir mucizesi." dedi.