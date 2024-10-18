Haber Merkezi

Survivor All Star'ın en dikkat çeken isimlerinden Nefise Karatay, Dominik'teyken Yunan takımında yer alan Fanis'e olan aşkını ilan etmesiyle çok konuşulmuştu.

Karatay, yarışmanın ardından Berna ile hakkında çıkan ilişki dedikodularına çok sinirlenmişti.

"ŞOKLAR İÇİNDEYİM"

Nefise Karatay, katıldığı bir programda cinsel yönelimine dair açıklama yapmış ve 'Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki. Çıkınca çok fazla Berna ile ilgili çirkin şeyler gördüm. Şoklar içerisindeydim böyle bir şeyi asla düşünmedim. Klipleri gördükçe ben de çok şaşırdım. Cinsel tercihim bir erkek tarafındayım, eşcinsel değilim.' demişti.

Ünlü isim, bu açıklamalarının ardından da evleneceğini açıklamış ve 'Belki de seneye ciddi bir şey olabilir. Daha önceden tanışmış olduğum birisiydi zaten. Çok ciddi düşünüyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.

EVLİLİK OLMUYOR

Ancak Nefise Karatay'ın mutluluğu kısa sürdü. Karatay, "Evlilik konusunda çok heyecanlıydım ama bana göre değilmiş. Bazı şeyler kötü gitti ve ayrıldık." açıklamasını yaptı.