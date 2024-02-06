Survivor Nihat Altınkaya hastane odasından paylaşım yaptı: "Tekrar aynı yerden koptu" Survivor All Star kadrosuna geç dahil olan oyuncu Nihat Altınkaya, gelir gelmez sakatlandı. Altınkaya, ilk günden İstanbul'a döndü.

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ensonhaber.com

Yeni sezon Survivor All Star 24. bölümünde mavi takımdan yarışmaya katılan Nihat Altınkaya, ilk mücadelesine kırmızı takımdan Sercan Yıldırım ile çıkmıştı.

Parkurun sonunda kendisini yere bırakan Nihat Altınkaya, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'a gitti

Sakatlığı nükseden Nihat Altınkaya apar topar İstanbul'a getirildi. Survivor'dan diskalifiye olduğu düşünülen Nihat, hastane odasından paylaşım yaptı.

"Aşil tendonum tekrar koptu"

Nihat Altınkaya "Aşil tendonum tekrar koptuğu anlaşıldı ve İstanbul'dayım şu anda. Tekrar ameliyat olacağım 3 ay önce aynı ameliyatı olmuştum tekrar aynı yerden koptu. Umarım en kısa zamanda toparlanırım." dedi.

"Survivor'a hazırlanırken sakatlanmıştı"

Acun Ilıcalı, açıklamasında "Arkadaşlarımız ona bu sene gelme önümüzdeki sene gel istersen dedi ama öyle bir kadro var ki bu sene bu kadronun içinde olmam lazım dedi. İlk teklif götürdüğümüz yarışmacılardan biriydi sonra zaten Survivor'a hazırlanırken sakatlandı daha sonra aynı sakatlığı da bugün yine geçirdi." demişti.