Survivor Sabriye Şengül, tatil pozlarını paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı

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Survivor'un ünlü isimlerinden Sabriye Şengül, gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Kickboksçu ve karma dövüş sanatçısı Şengül zaman zaman değişimiyle adından söz ettiriyor.

"CESUR YÜREK"

Survivor Sabriye son olarak Tayland'a gitti. Burada kaplanla poz veren Sabriye'nin pozlarına "Cesur yürek", "Güzel kadın" yorumları geldi.

Sabriye bir süre önce estetik haberleriyle de gündeme gelmişti. “Kadınlar başarıları ve yetenekleriyle ön plana çıkmalı, sadece estetik haberlerinin bu kadar konuşulması oldukça ironik ve üzücü” diyen Şengül şunları söylemişti:

"50 ayrı başarıya imza atsak da kilo vermemiz ya da yüzümüze küçük bir dokunuş yapmamız, bu başarılardan daha fazla konuşuluyor ve her şeyi unutturuyor. Bu kadınlar için asla adil bir durum değil. Türk kadınının başarısı daha çok konuşulmalıdır."