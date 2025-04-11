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Survivor yarışmasıyla ünlenen Sahra Işık, 2019 yılında İdris Aybirdi ile nikah masasına oturmuştu. Işık, şu sıralar bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.

BEBEKTEN ÖNCE SON TATİL

Doğum için gün sayan Sahra Işık ve İdris Aybirdi, bebeklerini kucaklarına almadan önce tatile çıktı.

Eşiyle birlikte Dubai'ye tatile giden Işık, hamilelikteki son halini ve yeni karelerini yayınladı.

Hamilelikte 30. haftaya giren ve karnı oldukça büyüyen Sahra Işık, havuzda bikinili pozlar verdi.

Pembe elbisesiyle verdiği pozları yayınlayan Sahra Işık, hamilelik sürecinin nasıl geçtiğini anlattı.

Aldığı kiloyu da açıklayan Işık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hamilelik süreci beklediğimden iyi geçti çok şükür. Açıkçası her anne adayı gibi duygusal patlamalar yaşadım. Ama bu süreçte kendimi hasta gibi görmedim. Aksine bedenimde bir can taşımanın gururunu yaşayarak devam ettim.

"KİLOYU ASLA DERT ETMİYORUM"

Bu dönemde mide yanmalarım aşırı arttı. Önerebileceğiniz bir şey varsa dinlemek isterim. Doğuma kısa bir zaman kaldı, bebeğimin en hızlı büyüdüğü en çok kilo alınan döneme girdim. Şu an +10 kg alındı ama doğuma kadar bakalım kaç kg olacağım. Kilo almayı asla dert etmiyorum. Önemli olan tek şey bebeğimin sağlıklı doğması. Sevgili hamişlerim lütfen siz de başkalarıyla kıyaslama yapmayın.

Herkesin bedeni kendine özel ve hepimiz çok özel bir dönemdeyiz unutmayın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Allah isteyen herkese nasip etsin."