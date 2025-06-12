Survivor Sahra Işık ilk kez anne oldu! Oğlu Pamir'le ilk pozunu paylaştı

Haber Merkezi
Sahra Işık, Survivor'ın 2018 Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den evlenme teklifi almıştı.
2019 yılında İdris Aybirdi ile dünyaevine giren Sahra Işık, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu. Eşiyle birlikte Paris'e giden Işık, bebeğinin cinsiyetini Eyfel Kulesi'nin önünde öğrenmişti. Çiftin "erkek bebek" beklediği öğrenilmişti.
PAMİR BEBEKLE POZ
Erkek bebek beklediğini açıklayan Sahra Işık, doğum sancıları başlayınca hastaneye yattı.
Uzun saatler sonrası Sahra Işık ve İdris Aybirdi, ilk bebeklerine kavuştu. Ünlü isim, oğluyla ilk pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü çift, Sahra Işık ile İdris Aybirdi oğullarına Pamir adını verdi.
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