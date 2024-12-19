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All Star'da mücadele eden Survivor'un ünlü yarışmacılarından Sahra Işık, geçtiğimiz aylarda eşi İdris Aybirdi'den ayrılacağı iddia edilmişti.

Evliliklerini kurtarmak için terapiste başvuran çift, zor günleri geride bıraktı. Sahra Işık ve İdris Aybirdi bebek beklediklerini duyurmuştu.

"BEBEK GELİYOR"

Sahra Işık paylaştığı videoda, "Bebek geliyor" ifadelerine yer verdi. Çiftin erkek bebek bekledikleri öğrenilmişti.

Işık Instagram'dan yaptığı paylaşımla kaza geçirdiğini açıkladı. Işık, "Dümdüz yolunda giderken alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hayatını tehlikeye atar. Hastaneye gidiyorum dua edin bebeğim iyi olsun." dedi.