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Haber Merkezi

Ekranların en heyecanlı yarışması Survivor All Star 2025 ödülleriyle de gündem oluyor.

Acun Ilıcalı bu hafta 5 kazanının 24 saatliğine Türkiye’ye ailesine gideceğini açıkladı.

Önceki bölümlerde Survivor Türkiye ödülünü kazananlar, Batuhan Gökgöz, Almeda ve Yusuf olmuştu. Dün akşam Türkiye'de gidecek 5. ismi belirlemek için Dominik'ten canlı yayın yapıldı.

5. İSİM İSMAİL

Acun Ilıcalı Türkiye bileti için son ismin seyirci ve yarışmacı oylamalarıyla belirleneceğini söyledi. Oylama sonucu kazanan İsmail oldu.

HAMİLE EŞ AĞLADI

İsmail'in eşi İlayda Şeker, sosyal medyadan takipçilerinden anket için destek istedi. Eşinin İstanbul'a geleceğini öğrenen eski Survivor yarışmacısı İlayda Şeker gözyaşlarına boğuldu.