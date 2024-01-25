Survivor Sema Aydemir Dilber elbisesi giyip pavyon dansı yaptı! Eski Atlet ve Survivor yarışmacısı Sema Aydemir de modaya uydu Dilber elbisesi giyip pavyon dansı yaptı. Aydemir'in paylaşımı eleştirildi.

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ensonhaber.com

Ekranların en popüler yarışmalarından Survivor'a üç kez katılan Sema Aydemir de pavyon dansı modasına uydu.

Başrolünde Yılmaz Erdoğan ve Hazal Kaya'nın yer aldığı İnci Taneleri dizisinde yer alan Dilber'in dansını, Survivor'ın dikkat çeken yarışmacısı da yaptı.

Sosyal medyada aktif olan Aydemir, mini elbisesini giyip iddialı dansını paylaştı.

"Dilber hepimizi ele geçirdi"

Ünlü yarışmacı, "Dilber hepimizi ele geçirdi, Dilberlere tercih edilince acil oynuyoruz (bu arada pavyonlara özendiriyorsunuz falan diyenlere; ya arkadaş iki geyik yaptık, hiç mi pavyon bilmiyordu insanlar. İçinde olan gidiyor olmayanın zaten işi var, ben mi yani saçmalamayın lütfen, bu zamana kadar spora özenmediniz de pavyon mu ilginizi çekti?)" notuyla yaptığı paylaşımla da dikkat çekti.

"Gerek var mıydı?"

Sema Aydemir'in pavyon dansına eleştiriler de oldu. Survivor Sema'ya "Gerek var mıydı?", "Hiç yakışmadı", "Örnek insansın özendirmeye gerek var mı?" yorumları yağdı.