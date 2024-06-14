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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının fenomenlerinden olan Sahra Işık ile Damla Can, dün gerçekleşen finale katıldı.
İkili finale birlikte gitmek üzere yola çıkarken, trafikte çakarlı araçla ilerledikleri görüldü.
Görüntüler kısa süre içerisinde yayıldı
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, yarışmacıların çakar ışıklarla donatılmış araçları kullanarak trafik kurallarını hiçe saydıkları görüldü.
"Devam et Survivor finali"
Ön koltukta oturan Sahra Işık'ın, elinde bulunan cihazı polis telsizi gibi kullanması da olay oldu. Işık, "Devam et. Survivor finali devam et" diyerek trafikte geçiş üstünlüğünü çakarla kullanmaya çalıştı.
Yarışmacıların sosyal medyaya düşen videosu ise ihbar olarak güvenlik güçlerine iletildi.
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