Haberler



Magazin



Survivor yarışmacıları trafikte çakarlı araçla gezdi

Survivor yarışmacıları trafikte çakarlı araçla gezdi Survivor'ın eski yarışmacıları Sahra Işık ve Damla Can, trafikte çakarlı araç kullandı ve o anları da sosyal medyadan paylaştı.