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Demet Akalın, Survivor'da düzenlenen birleşme partisine katıldı.
Burada sevilen şarkılarını seslendiren Akalın, akşam ise eleme konseyine katıldı.
Konseyde "Bu hafta Survivor All Star'da eleneni bulmak için açıyoruz efendim!" diyerek eşi Okan Kurt’u tiye aldı.
"Meşale nerede?"
Demet Akalın, "Bu hafta Survivor All Star'da eleneni bulmak için açıyoruz efendim!" dedi ve tüm oyların Okan’a çıktığını gösterdi.
Akalın, “Neden? Çünkü, bavulumuzu İstanbul’da unuttu!” diyerek eşini tiye aldı.
Okan Kurt ise “Meşale nerede?” diyerek ünlü şarkıcıya takıldı.
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