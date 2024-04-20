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Survivor'a giden Demet Akalın'dan eğlenceli video: Elenen Okan

Survivor'a giden Demet Akalın'dan eğlenceli video: Elenen Okan Survivor birleşme partisi için sahneye çıkan Demet Akalın, sosyal medya hesabından herkesi gülme krizine sokan bir paylaşım yaptı.