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    Survivor'da beklenmedik diskalifiye

    Survivor'da sıklıkla takım arkadaşları ve rakiplerle tartışma yaşayan Çağrı Atakan'ın diskalifiye olduğu iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2021 - 03:36
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    Survivor'da beklenmedik diskalifiye

    Survivor 2021 yarışmacıları arasında çıkan bir tartışma sonucu ünlüler takımından bir yarışmacının diskalifiye edildiği iddia edildi.

    O ismin daha önce de sık sık takım arkadaşları ve rakip takımla tartışmaya giren Çağrı Atakan olduğu söyleniyor.

    UYARILARI DİKKATE ALMADI

    Uyarılara rağmen tartışmalara devam ettiği için ikaz edilmeden yarışma ile diskalifiye olduğu öne sürülen Atakan, adadaki hayallerine sona yaklaşamadan veda etti.

    Survivor'ın son bölümünde Doğan ve Dora arasında bir gerginlik yaşanmış, ardından araya takım arkadaşları girmişti. Çağrı ise yaşanan olayda, Poyraz'ın eline vurmuştu.

    Survivor da beklenmedik diskalifiye #1

    ''HİÇ HOŞ BİR HAREKET DEĞİL''

    Yaşanan olayın ardından Acun Ilıcalı, Çağrı'yı uyarmış, "O hareket hiç hoş bir hareket farkındasın değil mi? Yarışma kuralları var sen sinirini burada deşarj etme." diyerek sert çıkışmıştı.

    Survivor da beklenmedik diskalifiye #2

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