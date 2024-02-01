Survivor'da yarışan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun dans performansı! Beğeni yağdı Survivor'da yarışan isimler, son bölümde dans performanslarıyla jüriden puan topladı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun performansı geceye damgasını vurdu.

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ensonhaber.com

Survivor 2021'de dörtlü final koltuğuna oturan isimlerden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, bu sezon da Dominik'te.

Survivor'ın ardından müzik kariyerine başlayan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın dikkat çeken isimlerinden olmaya devam ediyor.

Kendi şarkısıyla dans etti

Aleyna, Survivor'ın son bölümündeki dans şovuyla dikkatleri üzerine çekti. Yarışmacıların tek tek dans ettiği gecede kendi şarkısıyla dans eden Aleyna, sosyal medyada gündem oldu.

Kazanan Rio Karnavalı'na gidiyor

Dans yarışmasını kazanan takıma verilecek ödülü Acun Ilıcalı, "Kazanan takımı buradan alıyoruz, bu takımı Rio Karnavalı'na götürüyoruz." sözleriyle açıkladı

Shakira ve Beyonce'ye benzetildi

Survivor Aleyna'ya beğeni yağdı. Jüriler tarafından Shakira ve Beyonce'ye benzetildi.