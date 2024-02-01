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Survivor 2021'de dörtlü final koltuğuna oturan isimlerden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, bu sezon da Dominik'te.
Survivor'ın ardından müzik kariyerine başlayan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın dikkat çeken isimlerinden olmaya devam ediyor.
Kendi şarkısıyla dans etti
Aleyna, Survivor'ın son bölümündeki dans şovuyla dikkatleri üzerine çekti. Yarışmacıların tek tek dans ettiği gecede kendi şarkısıyla dans eden Aleyna, sosyal medyada gündem oldu.
Kazanan Rio Karnavalı'na gidiyor
Dans yarışmasını kazanan takıma verilecek ödülü Acun Ilıcalı, "Kazanan takımı buradan alıyoruz, bu takımı Rio Karnavalı'na götürüyoruz." sözleriyle açıkladı
Shakira ve Beyonce'ye benzetildi
Survivor Aleyna'ya beğeni yağdı. Jüriler tarafından Shakira ve Beyonce'ye benzetildi.
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