Haber Merkezi
Ekranların sevilen programlarından Yetenek Sizsiniz Survivor temalı gecede, All Star ve Gönüllüler takımı yeteneklerini sergiledi. Acun Ilıcalı ve Hadise, yarışmacıların yeteneklerini değerlendirirken, büyük ödülü kimin kazandığı merak konusu oldu.
Acun Ilıcalı, büyük ödülü kazanan takımın 5 gün boyunca villada konaklayacağını açıkladı.
Villa ödülünü alan takımın, 5 gün boyunca sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri yeme hakkını da elde edeceği öğrenildi.
DİLBER DANSI
Online bağlanarak jüri üyeliği yapan Hadise, Sema'dan Dilber dansı yapmasını istedi. Sema'nın dansı geceye damga vurdu.
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