Survivor'dan ayrılan Turabi adada yaşadıklarını anlattı: "Acun ağabey kurtardı beni" "Survivor'a dön" mesajlarından bıkan Turabi, adada yaşadığı sağlık sorunlarını tek tek anlatarak Acun Ilıcalı'nın tüm imkanları seferber ettiğini de ifade etti.

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Yaşadığı sakatlık ardından Survivor adasına veda eden Turabi Çamkıran, daha önce apar topar yoğun bakıma alındığını söylemiş, hastaneden paylaşım yapmıştı.

Sık sık Survivor'a dair paylaşımlar yapan Turabi, yarışmaya dönmeyeceğini söyledi.

Akciğer enfeksiyonu

Turbo Turabi, yarışmada soğuk algınlığı da kaptığını söyleyerek durumunun daha da kötüleştiğini ve akciğer enfeksiyonu olduğunu ifade etti.

Parmağını kırdığını, el kemiğini kırdığını ve enfeksiyonların arttığını söyleyen Turabi, ayakta zor durduğunu söyledi.

"Maalesef olmadı"

Yarışmada az daha dursa ciğerlerinin iflas edeceğini açıklayan Turabi, "Acun ağabey her ne kadar haz etmese de benden tüm imkanları seferber etti ve kurtardı beni. İyileşirsem geri dönme şansım vardı ama maalesef olmadı." dedi.