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    Sushant Singh Rajput, kendini astı

    Hint oyuncu Sushant Singh Rajput, Mumbai'deki evinde ölü bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2020 - 07:36
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    Sushant Singh Rajput, kendini astı

    Ünlü Hint aktör Sushant Singh Rajput'un Mumbai'deki evinde cansız bedeni bulundu. Evdeki hizmetçinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, 34 yaşındaki genç oyuncuyu asılı halde buldu.

    EVDE RAPOR BULUNDU

    Rajput'un ölüm nedenine yönelik Hint polisi, inceleme başlattı. Oyuncunun intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. Polis tarafından yapılan inceleme sırasında evde bulunan sağlık raporuna göre, Rajput'un psikolojik sorunlarının bulunduğu ifade edildi.

    PSİKOLOJİK BUNALIM

    Oyuncunun eski menajeri Disha Shawli'nin de birkaç gün önce intihar ettiği açıklandı. Rajput'un evdeki yardımcısı, oyuncunun karantina günlerinde evde tek başına kaldığı ve birkaç gündür psikolojik bunalımda olduğu belirtti.

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