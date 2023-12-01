Suudi Arabistan'da festivale katılan Meryem Uzerli, tarzıyla sosyal medyanın dilene düştü Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde Meryem Uzerli'nin tarzı olay oldu.

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Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan rolüyle dünyaca ünlü bir isim haline gelen; şimdilerde ise reklam filmleriyle izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli, o dönem çok popülerdi.

Tükenmişlik sendromuna yakalandığını söyleyerek ülkeyi terk eden oyuncu, son dönem estetikleriyle gündem olmaya başladı.

Suudi Arabistan'a gitti

İki kızıyla birlikte Almanya'da yaşayan ünlü oyuncu Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne kırmızılar içinde katıldı.

Başını kapayıp göğsünü açtı

Başını kapayıp göğüs dekoltesini açan Meryem Uzerli, sosyal medyanın diline düştü.



Meryem Uzerli'nin bu tarzına takipçilerinden yorum yağdı.

Will Smith'le sohbet

Meryem Uzerli, festivalde dünyaca ünlü oyuncularla da sohbet etti. Onlardan biri de oyuncu Will Smith oldu.