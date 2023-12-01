Suudi Arabistan'da festivale katılan Meryem Uzerli, tarzıyla sosyal medyanın dilene düştü

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan rolüyle dünyaca ünlü bir isim haline gelen; şimdilerde ise reklam filmleriyle izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli, o dönem çok popülerdi.
Tükenmişlik sendromuna yakalandığını söyleyerek ülkeyi terk eden oyuncu, son dönem estetikleriyle gündem olmaya başladı.
Suudi Arabistan'a gitti
İki kızıyla birlikte Almanya'da yaşayan ünlü oyuncu Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne kırmızılar içinde katıldı.
Başını kapayıp göğsünü açtı
Başını kapayıp göğüs dekoltesini açan Meryem Uzerli, sosyal medyanın
diline düştü.
Meryem Uzerli'nin bu tarzına takipçilerinden yorum yağdı.
Will Smith'le sohbet
Meryem Uzerli, festivalde dünyaca ünlü oyuncularla da sohbet etti. Onlardan biri de oyuncu Will Smith oldu.
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