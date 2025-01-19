Suudi Arabistan'da ödül gecesi: Ünlüler akın etti

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards, Ocak 2025 tarihinde muazzam bir törene ev sahipliği yaptı.

Işıltılı geceye, Türk televizyon ve sineması da dahil olmak üzere birçok isim katıldı.

Hollywood'un ünlü isimlerinin de katıldığı giriş seremonisinde ünlü oyuncular, kırmızı halıda zarif ve şık kombinlerini sergiledi.

EVCEN VE ÖZÇİVİT ÇİFTİ

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, Joy Awards'ın kırmızı halısında boy gösterdi.

Ödül törenine ilk kez katıldığını belirten Fahriye Evcen, Riyad'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN ÖDÜL TAKDİM ETTİ

Kara Para Aşk, Gönülçelen ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, törenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu aynı zamanda törende sahneye çıkıp sinema dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü de verdi. Oyuncu, Arapça "Riyad’da ne güzel bir akşam" diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

Joy Awards töreninde burada olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum! Çok sayıda oyuncuyla çalıştım, gerçekten çok iyi oyuncularla… Ben çok şanslıydım… Ve sayısız performans izledikten sonra size şunu söyleyebilirim; Harika bir oyuncu, sizi koltuğunuzun ucunda tutma yeteneğine sahiptir, sizi büyüler… Ve bazen de tamamen kelimesiz bırakır. O, ham bir karakteri alır ve onu canlı, benzersiz bir performansa dönüştürür.

YALI ÇAPKINI'NIN SEYRAN'I DİKKAT ÇEKTİ

Orta Doğu’nun en prestijli törenlerinin başında gelen Joy Awards'a Yalı Çapkını'nın "Seyran"ı canlandıran Afra Saraçoğlu da katıldı.

HANDE ERÇEL

Son olarak Rüzgara Bırak adlı filmde rol alan Hande Erçel ise şık elbisesiyle törende beğeni topladı.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

Sandık Kokusu dizisinin yıldızı Özge Özpirinçci, Joy Awards'a katılan ünlü isimlerden biri oldu. Oyuncu sosyal medya hesabında törenden paylaşım yaptı.