Suudi Prenses Ameerah Al Taweel'in Bodrum tatili Uzun süredir Bodrum'da tatil yapan Suudi Prenses Ameerah Al Taweel, kaldığı otelin locasında görüntülenirken villanın gecelik fiyatının 15 bin euro (428 bin TL) olduğu öğrenildi.

ensonhaber.com

Türkiye turizmde tarihi bir yıl yaşıyor.

Pandemiden sonra rekor üstüne rekor kıran tatil beldelerinin özel konukları da var.

Suudi Prenses Bodrum'da

O özel isimlerden biri de Suudi Prenses Ameerah Al Taweel...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre Taweel, uzun süredir Bodrum'da tatilde.

13 kişilik ekip ve arkadaşlarıyla

Özel bir villada 13 kişilik ekip ve çok sayıda arkadaşıyla tatil yapan Prenses, Bodrum'da ünlü bir plajın locasında görüntülendi.

Günde 4 mekan, kabarık hesap, bol bahşiş

Eğlenceli bir tatil geçiren Taweel, habere göre günde 3-4 mekan değiştirerek adeta tüm Bodrum'daki mekanları deniyor.

Her mekanda yüz binlerce lira hesap ödeyen ve bol bol bahşiş dağıtan Taweel'in tatilinin 13 gün süreceği öğrenildi.

Geceliği 15 bin euro

Arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen Prenses'in kaldığı villa ise fiyatıyla dikkat çekiyor.

Taweel'in arkadaşları ve 13 kişilik ekibiyle kaldığı villanın gecelik fiyatı tam 15 bin euro, güncel kurla 428 bin TL...

13 günlük bir tatil olacağı göz önüne alındığında sadece konaklamaya 5 milyon 575 bin lira ödeyecek olan Taweel'in tüm masraflarıyla 13 günlük tatilinin maliyeti dudak uçuklatıyor.