Suudi Veliaht Prens Selman, Meghan Markle'a küpe hediye etti iddiası

Muhammed bin Selman'ın, Prens Harry'nin eşine küpe verdiği iddiası tartışma konusu oldu.

Sussex Dükü Prens Harry ile 2018 yılında evlenmesiyle adından sıkça söz ettiren Amerikalı aktris Meghan Markle, şimdi de küpeleriyle gündeme geldi.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin olaylı gelini Markle'ın, resmi etkinliklerde sık sık taktığı 500 bin sterlinlik küpelerin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan "düğün hediyesi" olduğu iddiaları tartışmalara yol açtı.

"KÜPELER VELİAHT PRENS'TEN HEDİYE"

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Kraliyet personeli, söz konusu küpelerin Meghan’ın kulağında görülmesi nedeniyle tedirgin oldu, konu daha önce gündeme getirilmedi.

Kraliyet'ten basın yetkilileri, söz konusu küpelerin ödünç alındığını açıkladı. Fakat ismi açıklanmayan bir Kraliyet görevlisi, küpelerin Suudi Veliaht Prens’ten hediye olduğunu doğruladı.

'HEDİYEYİ ŞAHSEN Mİ VERDİ' SORUSU

Bunun üzerine Harry ve Meghan’ın avukatları, küpelerin bir Devlet Başkanı tarafından hediye edildiği için Kraliyet malı olarak kabul edildiğini ve Düşes'in kullanımına açık olduğunu söyledi.

Küpeleri, Muhammed bin Selman'ın şahsen verip vermediği tartışılıyor.

Bu ihtimalin düşük olduğu belirtilse de, Prens Harry ve Meghan'ın düğününden iki ay önce Mart 2018'de, Veliaht Prens Selman'ın Londra'ya 3 günlük ziyareti sırasında küpeleri Düşes’e vermiş olabileceğine yönelik iddialar dillendiriliyor.

KÜPELERİ KAŞIKÇI CİNAYETİNDEN 3 AY SONRA TAKTI

Sussex Düşesi Meghan, söz konusu küpeleri, 2018’de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden 3 ay sonra Fiji’ye yaptığı resmi ziyarette takarken görülmüştü.

Meghan, aynı yıl 14 Kasım'da Prens Charles'ın Buckingham Sarayı'ndaki 70'inci doğum günü partisinde küpeleri tekrar takmıştı.