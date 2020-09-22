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    Sylvester Stallone, annesini kaybetti

    Dünyaca ünlü oyuncu Sylvester Stallone'nin annesi Jackie Stallone, 98 yaşında yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 15:00
    • Güncelleme : 22.09.2020 - 15:00
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    Sylvester Stallone, annesini kaybetti

    ABD’li dünyaca ünlü oyuncu Sylvester Stallone, annesini kaybetmenin acısını yaşıyor. 98 yaşındaki Jackie Stallone yaşamını yitirdi.

    ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

    Jackie’nin ölüm sebebi ve tarihine ilişkin bir detay verilmedi.  Renkli bir kişiliğe sahip olan Stallone; astrolog, dansçı ve televizyon sunucusu olarak ün kazanmıştı.

    1980’li yıllarda GLOW adlı güreş programıyla ekranlara gelen Stallone, 1990’lı yıllarda ise astroloji programlarında boy göstermeye başladı. Bir dönem reality şov programı furyasına da giren Stallone, ünlülerin yer aldığı Biri Bizi Gözetliyor formatının İngiltere’deki yarışmasına katılmıştı.

    SOSYAL MEDYADA AKTİFTİ

    Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Stallone, ilerleyen yaşına rağmen başarıyla yaptığı egzersizlerin görüntülerini paylaşıyordu.

    Jackie Stallone'nin ölümünü doğrulayan oğlu Frank, kardeşi Sylvester'ın annelerine her zaman "kraliçeymiş gibi" davrandığını belirtti.

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    Sylvester Stallone, annesini kaybetti #2

    Sylvester Stallone, annesini kaybetti #3

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