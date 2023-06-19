Sylvester Stallone, antrenman anlarını paylaştı 76 yaşındaki Hollywood yıldızı Sylvester Stallone ilerleyen yaşına rağmen gençlere taş çıkartırcasına spor salonunda çalıştığı anları paylaştı.

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Dünyaca ünlü aktör, İtalyan asıllı Hollywood yıldızı Sylvester Stallone, Rambo, Rocky ve Cehennem Melekleri gibi projelerde sergilediği üstün performansıyla izleyenleri ekran başına kilitlemişti.

Yaklaşık 50 yıldır film sektöründe olan 76 yaşındaki aktör, yaşının ilerlemesine rağmen formunu korumak için sporu bırakmıyor.

Yaptığı ağır antrenman görüntülerini paylaştı

Gençlere taş çıkartırcasına antrenman yaptığı anları paylaşan Stallone, fiziki yapısıyla dikkat çekerken, birbirinden farklı hareketler ile ağırlık antrenmanları yapmayı sürdürdü.

Üzerine giydiği Rambo tişörtü ise dikkatlerden kaçmadı.