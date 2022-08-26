Sylvester Stallone boşanıyor

Dünyaca ünlü oyuncu Sylvester Stallone’nin 25 yıllık evliliği köpeği yüzünden bitti.

76 yaşındaki ’Rocky’ lakaplı efsanevi oyuncu Sylvester Stallone’ye 25 yıllık 54 yaşındaki eşi Jennifer Flavin boşanma davası açtı.

"Malları satamasın"

Boşanma belgelerine göre Flavin, Stallone’yi evlilikleri sırasında elde edilen varlıkları kendisinden saklamak ve satmaktan men edilmesini talep etti. Evliliklerinin onarılamaz şekilde parçalandığını belirten Flavin, Stallone’nin soyadından da vazgeçmek istiyor. Ayrıca çiftin sahip olduğu 57 milyon dolarlık malikanenin kullanımını da Stallone’nin kendisi ve kızlarına devretmesini talep ediyor.

Eşi köpeği istemedi

Çiftin ayrılığında, Stallone’nin Rottweiler cinsi Dwight isimli koruma köpeğini sahiplenmesine Flavin’in karşı çıkmasının bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi. Stallone, ayrılık haberi sonrası “Jennifer’a saygım büyük, onu hep seveceğim. Muhteşem bir kadın, tanıdığım en nazik insan” dedi. Çift, ayrılık sinyallerini vermişti.

Eşini sildirdi

Stallone önceki gün eşinin yüzünün yer aldığı omzundaki dövmesinin yerine köpek çizdirmişti.

Flavin de kızlarıyla fotoğrafını paylaşmış ve “Önceliğim kızlarım” demiş ve sosyal medyada Stallone’yi takipten çıkmıştı.

Stallone’nin yaklaşık 500 milyon dolarlık, Flavin’in ise 10 milyon dolarlık kişisel serveti var.