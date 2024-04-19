Taburcu edilecekti... Nuri Alço'ya kalp pili takılacak Nuri Alço, Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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DHA

Türk sinemasının efsane ismi Nuri Alço, 6 Nisan'da evinde rahatsızlandı ve Eskişehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye götürülen Alço, ilk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakıma alındı.

Alço, Sağlık Bakan Fahrettin Koca’nın temaslarının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi.

Kalp pili takılacak

Hayati tehlikesini atlatan ve tedavisi tamamlanan Nuri Alço, dün akşam ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Burcu Alço, eşinin kalp atım hızıyla ilgili rahatsızlığına yönelik kalp pili takılacağını açıkladı.

"Aldığın nefese şükürler olsun"

Burcu Alço, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında “Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az. Seni çok seviyorum, varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri’m.” diye yazdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)