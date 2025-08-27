Abone ol: Google News

Taciz mesajları ifşa olmuştu! Tayanç Ayaydın yeni dizisi Leman'ın kadrosundan çıkarıldı

Tayanç Ayaydın, eski rol arkadaşı genç oyuncu Doğa Lara Akkaya'nın taciz ifşası sonrası işini de kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 27.08.2025 08:51
Doğa Lara Akkaya, bir dönem aynı dizide rol aldığı Tayanç Ayaydın'ın kendisine attığı mesajları sosyal medya hesabından ifşa etmiş ve sözlü ve yazılı olarak taciz edildiğini iddia etmişti.

Başta yasal haklarını kullanmak için konuşmamayı seçen Tayanç Ayaydın, dün sessizliğini bozarak bir açıklama yayınlamıştı. Hakkında çıkan iddiaları reddeden ünlü oyuncuya kötü bir haber daha geldi.

DİZİDEN GÖNDERİLDİ

Yeni anlaştığı dizi Leman ile sete girmeye hazırlanan ünlü oyuncunun iş birliği sona erdi. Taciz iddiaları gündeme geldikten sonra tartışmaların odağındaki oyuncu, dizideki Genel Cerrah Demir rolünden ayrıldı.

