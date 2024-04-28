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Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para aklama ile dolandırıcılık suçlarından hapse girdi.

Ancak Nihal Candan bazı psikolojik sorunlar yaşamaya başladı ve 37 kilolaya kadar düştü.

Yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konuldu.

Tahliye edildi

Yaşananlar sonrası dün hastaneye kaldırılan Candan için doktorlar cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi.

Durumu değerlendiren mahkeme, Candan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi. Nihal Candan tahliye edildikten sonra Kanal D Haber'e konuşan anne Umut Candan, kızının son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Umut Candan kızının sosyal medya kullanmayacağını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi;

"Kızlarım çıktıktan sonra sosyal medyayı kullanmayacaklarını söylediler"

Ailecek çok mutluyuz. Nihal'e kavuştuk. Nihal şu an yaşıyorsa Bahar'a borçlu. Çok kötüydü. İlkokul öğrencisi kadar kilosu var. Allah'ın esirgesin. Uyurken canı gidiyor. Anne anne diyor, beni sayıklıyor. Şimdi uyurken sürekli Bahar'ı sayıklıyor. Kızımı kuaföre götürdüm moral olsun diye.



Çünkü saçlarını tarayamamış. Çok dolaşmış. Biz açamadık. Kızlarım çıktıktan sonra sosyal medyayı kullanmayacaklarını söylediler. Bütün bunları yaşamalarının sebebi sosyal medya. Rabbim tez vakitte Bahar'a da kavuşmayı nasip etsin.