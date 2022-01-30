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    Takıntılı hayranı Aleyna Tilki’yi çıldırttı

    Evini balta ile basan takıntılı hayranının serbest bırakılmasına isyan eden Aleyna Tilki, “Özgürce evime atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 30.01.2022 - 09:35
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    Takıntılı hayranı Aleyna Tilki’yi çıldırttı

    Aleyna Tilki’nin takıntılı bir hayranı, bir ay önce genç popçunun evini buldu.

    Siteyi çevreleyen dikenli telleri aşan takıntılı şüpheli, Tilki’nin kapısına dayandı.

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

    Şikayet üzerine yakalanan ve adının Muhammed Erkam Akman olduğu öğrenilen şüpheli, ertesi gün adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

    Korku yaşayan ve bu yüzden evini değiştiren Aleyna Tilki, hayranının serbest kalmasına adeta isyan etti.

    Takıntılı hayranı Aleyna Tilki’yi çıldırttı #1

    “BANA SİLAH VERİN”

    Twitter’dan tepkisini dile getiren şarkıcı dikkat çeken ifadeler kullandı.

    Aleyna Tilki, ilk önce “Beni evime baltayla gelmekle tehdit eden şahıs şimdi evimi bulamadığı sürece serbest mi gezecek? İş bana mı kaldı? Bana kaldıysa o baltayla yapabileceklerimi söylemek istemiyorum. Beni tehdit eden, özgürce evime atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Evde korumayla uyuyamam. Benim de bir hayatım var.” diye yazdı.

    Takıntılı hayranı Aleyna Tilki’yi çıldırttı #2

    “KİMSEDE TIK YOK”

    Daha sonra “Yoğurdu suyla karıştırınca ayran olabileceğini haber verdiğimde tüm Türkiye bunu konuştu!  Ölüm tehditleri diyorum, evime kadar girebilen insanlar diyorum kimsede tık yok. Tarifimi yargılayanlar, bir insanın canının tehlikede olmasını yadırgamıyorlar bile…” tweet’ini atan şarkıcı, şikayetini yineleyeceğini aktardı.

    Takıntılı hayranı Aleyna Tilki’yi çıldırttı #3

    “ŞİMDİ BU CEZA ALMAYACAK MI?”

    Genç popçu son olarak “Şimdi bu insan ceza almayacak mı? Alacak. Emniyet müdürü sağ olsun aradı. Tekrardan herkesten şikayetçi olacağım. Gerekenin yapılmasını umuyorum.” diyerek bir nebze olsa diğer hayranlarının yüreğine su serpti.

    Takıntılı hayranı Aleyna Tilki’yi çıldırttı #4


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