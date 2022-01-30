Takıntılı hayranı Aleyna Tilki’yi çıldırttı

Evini balta ile basan takıntılı hayranının serbest bırakılmasına isyan eden Aleyna Tilki, “Özgürce evime atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin” dedi.

Aleyna Tilki’nin takıntılı bir hayranı, bir ay önce genç popçunun evini buldu.

Siteyi çevreleyen dikenli telleri aşan takıntılı şüpheli, Tilki’nin kapısına dayandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Şikayet üzerine yakalanan ve adının Muhammed Erkam Akman olduğu öğrenilen şüpheli, ertesi gün adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Korku yaşayan ve bu yüzden evini değiştiren Aleyna Tilki, hayranının serbest kalmasına adeta isyan etti.

“BANA SİLAH VERİN”

Twitter’dan tepkisini dile getiren şarkıcı dikkat çeken ifadeler kullandı.

Aleyna Tilki, ilk önce “Beni evime baltayla gelmekle tehdit eden şahıs şimdi evimi bulamadığı sürece serbest mi gezecek? İş bana mı kaldı? Bana kaldıysa o baltayla yapabileceklerimi söylemek istemiyorum. Beni tehdit eden, özgürce evime atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Evde korumayla uyuyamam. Benim de bir hayatım var.” diye yazdı.

“KİMSEDE TIK YOK”

Daha sonra “Yoğurdu suyla karıştırınca ayran olabileceğini haber verdiğimde tüm Türkiye bunu konuştu! Ölüm tehditleri diyorum, evime kadar girebilen insanlar diyorum kimsede tık yok. Tarifimi yargılayanlar, bir insanın canının tehlikede olmasını yadırgamıyorlar bile…” tweet’ini atan şarkıcı, şikayetini yineleyeceğini aktardı.

“ŞİMDİ BU CEZA ALMAYACAK MI?”

Genç popçu son olarak “Şimdi bu insan ceza almayacak mı? Alacak. Emniyet müdürü sağ olsun aradı. Tekrardan herkesten şikayetçi olacağım. Gerekenin yapılmasını umuyorum.” diyerek bir nebze olsa diğer hayranlarının yüreğine su serpti.