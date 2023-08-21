Takipçileri Buse Terim'i yine beğenmedi Kırmızı siyah uzun elbisesiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınlayan Buse Terim'e yorum yağdı.

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Ünlü fenomen isimlerden Fatih Terim'in kızı Buse Terim, paylaşımlarıyla dikkat çeken bie isim.

Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Buse Terim, yaptığı ilginç kombinlerle sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz aylarda balon detaylı ayakkabılarıyla alay konusu olan fenomen, bu kez de kırmızı-siyah detaylı uzun elbisesiyle sosyal medyayı salladı.

"Dizlerinizin üzerine çökmüşsünüz sandım"

Buse Terim'in elbisesini bir kısım takipçisi beğenmedi ve fenomene "Rüküş" eleştirileri geldi. Bir takipçi fenomene "Gıcıklık olsun diye yazmıyorum ama bir an dizlerinizin üzerine çökmüşsünüz sandım. Neden bu kadar proporsiyonunuza uymayan desenler modeller vs giymekte ısrarcısınız hayret!" deyince verdiği sert yanıtlarla bilinen Terim'den tek kelimelik bir yanıt geldi.

Buse Terim bu ve benzeri eleştirilere "Evet" ya da "Teşekkürler" diyerek yanıt vermesiyle dikkat çekti.