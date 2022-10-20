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    Takipçileri Buse Varol'a inanmıyor

    Sosyal medya hesabından '34 beden oldum' duyurusu yapan Buse Varol'a takipçileri tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 08:06
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    Takipçileri Buse Varol'a inanmıyor

    Ünlü şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, ikinci çocuğunu kucağına aldıktan sonra doğum kilolarından kurtulmuş, incelme sürecini de Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşmıştı.

    '34 beden oldum'

    '34 beden oldum' açıklaması yapan Buse Varol, geçtiğimiz yaz eşiyle çıktığı Bodrum tatilinde bikinili görüntülendi. Buse Varol'un fotoğrafları uzun süre konuşuldu.

    Buse'ye inanmadılar

    Hakkındaki iddialara çektiği video ile yanıt veren oyuncu, son paylaşımı ile takipçilerini bir kez daha ikiye böldü.

    Buse Varol'un fotoğrafı ile videosu arasındaki farka dikkat çeken takipçileri ünlü oyuncuya 'Bu nasıl 34 beden' diye sordu. Bazı takipçileri ise 'ters ışık' diyerek Buse Varol'a destek verdi.

    Takipçileri Buse Varol a inanmıyor #1

    Takipçileri Buse Varol a inanmıyor #2

    Takipçileri Buse Varol a inanmıyor #3


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