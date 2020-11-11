Takipçisi Ezgi Mola'ya leke çıkarıcı sordu

Şimdiki dizisinde temizlik takıntısı kadını canlandıran Ezgi Mola ile bir erkek takipçisinin arasındaki diyalog, herkesi güldürdü.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde temizlik takıntısı Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola, Twitter'dan takipçilerinin temizlik sorularına cevap veriyor.

"HER LEKEYE GİDER"

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan oyuncu, bir takipçisinin, "Ezgi Hanım mürekkep lekesini nasıl çıkartabilirim?" sorusuna, "Karbonat, soda, sirke ve bulaşık deterjanı karıştırın. Azıcık da su sürün bakalım. Her lekeye birebirdir. Ben çok yaptım." cevabını verdi.

Mola'ya teşekkür eden takipçisi, "Sayende dayak yemekten kurtulacağım." karşılığını verdi.