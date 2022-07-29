Takipçileri Hande Doğandemir'i beğenmedi

Hande Doğandemir, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

'Güneşi Beklerken' dizisi ile hafızalarda yer eden Hande Doğandemir, 2.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni fotoğraflarını paylaştı.

Bir hayli kilo verdiği görülen 36 yaşındaki oyuncunun yüzündeki değişim de dikkat çekti.

"Eski halin daha güzel"

Sevenlerinden çok sayıda övgü dolu mesaj alan Doğandemir'e; "Eski halin daha doğal, daha güzeldi" şeklinde yorumlar da geldi.

Kimi sosyal medya kullanıcıları ise Doğandemir'in kullandığı filtreler sebebiyle farklı göründüğünü iddia etti.