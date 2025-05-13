Takipçilerini uyardı! Şarkıcı Alişan'ın annesini hacklediler

Haber Merkezi

Sosyal medya kullanan herkesin korkulu rüyası hackerlar, gözlerine kestirdikleri bazı hedef çalmaya devam ediyor. Bu defa Instagram hesabı hacklenen isim, Alişan'ın annesi Suzan Tektaş oldu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Alişan, takipçilerini uyardı. Bu işin peşini bırakmayacağını belirten Alişan, şu ifadeleri kullandı:

"BU PİSLİK BULUNACAK"

"Annemin Instagram hesabını hacklemişler, hesap şu anda bizde değil... En genç yarına hesabı alırız ama o zamana kadar sizlere herhangi bir mesaj gelirse ya da hesaptan bir paylaşım yapılırsa lütfen itibar etmeyiniz...

Bu arada sadece hesabı geri almayacağız, bu pisliği kim yaptıysa o da ortaya çıkacak."