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    Takipçisi, Hacı Sabancı’dan 100 bin dolar istedi

    Kendisi ve kardeşinin adını taşıyan iki web sitesinin domain ve hosting hakları için 100 bin dolar isteyen kişinin mesajını ifşa eden Hacı Sabancı, “Dolar hesabı diye de belirtmiş, kral” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2020 - 09:26
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 09:27
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    Takipçisi, Hacı Sabancı’dan 100 bin dolar istedi

    Sevgilisi Nazlı Kayı ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Hacı Sabancı, kendisine gelen mesajı ifşa etti.

    100 BİN DOLAR İSTEDİ

    Bir takipçisi, Hacı Sabancı ve kardeşi Hakan Sabancı’nın adını taşıyan iki web sitesinin domain ve hosting hakları için 100 bin dolar istedi.

    “KRAL”

    O mesajı tiye alıp, hikayesinde paylaşan Hacı Sabancı, “Dolar hesabı diye de belirtmiş, kral.” notunu düştü.

    Takipçisi, Hacı Sabancı’dan 100 bin dolar istedi #1

    EVLENİYORLAR

    Sabancı, 11 Kasım'da sevgilisi Nazlı Kayı'ya evlilik teklifinde bulunmuştu.

    Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Nazlı Kayı, "Evet" diyerek, Sabancı ile evliliğe ilk adımı atmıştı.

    Çift, iki yıldır birliktelik yaşıyor.

    Takipçisi, Hacı Sabancı’dan 100 bin dolar istedi #2

    Takipçisi, Hacı Sabancı’dan 100 bin dolar istedi #3

    Takipçisi, Hacı Sabancı’dan 100 bin dolar istedi #4

    Takipçisi, Hacı Sabancı’dan 100 bin dolar istedi #5

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