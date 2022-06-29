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    Takipçisi İrem Derici'nin ayağını öpmek istedi

    İrem Derici, 'Ayağını öpsem...' diyen takipçisine verdiği cevapla olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 11:45
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    Takipçisi İrem Derici'nin ayağını öpmek istedi

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan İrem Derici, hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

    "Mal mısın?"

    Derici, bu defa takipçileriyle yaptığı soru-cevap ile dikkat çekti. Bir takipçisinin 'Ayağını öpsem tepkin ne olurdu?' sorusuna 'Mal mısın diye sorardım herhalde' yanıtını veren Derici, takipçilerini güldürdü.

    Geçtiğimiz gün festivalden dönen İrem Derici, Saat 03.32 sıralarında uçakta yüz maskesi yaparken fotoğrafını paylaşıp, "Zamansızlıktan uçakta ağda yapacağız, az kaldı!" notunu düşmüştü.

    Takipçisi İrem Derici nin ayağını öpmek istedi #1

    Takipçisi İrem Derici nin ayağını öpmek istedi #2

    Takipçisi İrem Derici nin ayağını öpmek istedi #3


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