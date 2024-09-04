Takipçisinden gelen yorum Ece Erken'i kızdırdı! "Ben acımı yaşadım" Ünlü sunucu Ece Erken, yaz fotoğrafına silahlı saldırıda kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili gelen yoruma kızdı.

Haber Merkezi

Daha önceki evliliğinden bir oğlu bulunan Ece Erken, üçüncü evliliğini Haziran 2021'de Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yapmıştı.

Erken'in henüz 7 aydır evli olduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş'ta kendi mekanında silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

"BAK MATHİLDA"

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sıkça magazin gündeminde kendisine yer bulan ünlü sunucu, son olarak tatilin son demlerinden gülümsediği bir pozunu "Bak Mathilda “insan umursamadığı her şeyin galibidir” notuyla paylaştı.

Bir kullanıcı, Erken'e kaybettiği eşi üzerinden 'Erkek rahmete gittikten sonra mı?' şeklinde bir yorum yaptı.

Ece Erken, gelen bu yoruma sessiz kalmadı. Ünlü isim cevap olarak şu ifadeleri kullandı:

"ACIMI YAŞADIM"

"3 yıl oldu eşimi kaybedeli. Bırakın artık lütfen. Acımı yaşadım yaşayacağım kadar. Belki hala yaşıyorumdur. Yazmanın size ne yararı var?"