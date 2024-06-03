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Takipçisinden Mine Tugay'a bikini tepkisi: "Sürekli seni bikinili görmek istemiyorum"

Takipçisinden Mine Tugay'a bikini tepkisi: "Sürekli seni bikinili görmek istemiyorum" Türkiye'nin sevilen ve başarılı oyuncularından biri olan Mine Tugay'ın sosyal medyadan yayınladığı bikinili pozları bazı takipçilerini rahatsız etti.