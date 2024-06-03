Son olarak 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Defne' karakterine hayat veren Mine Tugay, uzun amandır ekranlarda yok.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Tugay, havaların ısınmasıyla bikinili ve mayolu paylaşımlar yapmaya başladı.
Yaz sezonunu açtığını duyurdu
Tugay, yaz sezonunu açtığını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla duyurdu. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü oyuncu Mine Tugay şezlongta çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
"Yaz geldi sanki"
Ünlü oyuncu yayınladığı karelere şu notu düştü: "Yaz geldi sanki, Snoopy’nin tıraş vakti de geldi"
"Sürekli seni bikinili görmek istemiyorum"
Mine Tugay'a beğeniler kadar eleştiriler de vardı. Oyuncuya bir takipçisi "Sürekli seni bikinili görmek istemiyorum" yazınca güzel isim dayanamadı.
"Arada mayo da giyiyorum"
Mine Tugay bu yorumu "Arada mayo da giyiyorum" diyerek ti'ye aldı.
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