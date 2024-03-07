Takipçisinin mesajı şarkıcı Ebru Polat'ı kızdırdı: "Sinir oluyorum" Uzun zamandır yalnız olan Ebru Polat, sosyal medyadan kendisine gelen bir mesajı ifşa etti. Bir takipçisinden evlilik teklifi alan Polat, "Bu ne rahatlık" dedi.

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ensonhaber.com

Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren Ebru Polat, bu defa bir takipçisinden gelen mesajı ifşa etti.

"Berbat gidiyor özel hayatım, kimseyle geçinemiyorum, gözünün üstünde kaş arıyorum, korkutuyorum karşı tarafı. Bekarlık daha güzel, böyle mutluyum." diyen Ebru Polat, tanımadığı erkeklerden gelen evlilik tekliflerinden bıktı usandı.

"Senle evlenmek istiyorum"

Ebru Polat'a gelen mesajda, "Senle evlenmek istiyorum 26 yaşındayım çok ciddiyim." yazıyordu.

"Tertemiz kafalar"

Şarkıcı, bu mesajı paylaşarak "Tertemiz kafalar çok sinir oluyorum bu tür mesajlara, ben arkadaşıma bile bu şekilde mesaj atamıyorum ya bazı insanlar ne kadar rahat." diyerek sitem etti.