Takipçisinin sorusuna sinirlendi! Şarkıcı İrem Derici'den gündem olan yanıt

Haber Merkezi

Türk pop müziğinin en dobra kadın şarkıcılarından İrem Derici, yine ağzını bozdu.

Takipçileriyle olan diyaloglarına ve argo konuşmalarına alışkın olduğumuz Derici, bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.

Derici'ye bir takipçisi "Yine Allah bilir nereni yaptırdın İrem?" yorumunu yaptı.

"Ç..KÜMÜ KESTİRDİM"

Bu yorumu gören ünlü şarkıcı sinirlendi. Kimsenin beklemediği bir cevap verdi. "Ç.kümü kestirdim." diyen Derici, bu yanıtıyla herkesi şaşırttı.