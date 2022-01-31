Takipten çıktı, 'Acaba'lar geldi! Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrıldı mı?

Takipten çıktı, 'Acaba'lar geldi! Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrıldı mı?

Kısa süre önce sevgilisi iş insanı Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan ve kabul eden Hadise'nin Instagram hesabındaki detay, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise, kısa süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Aşkları dolu dizgin devam eden ve mutlu pozlarıyla dikkat çeken çiftle, evlilik yoluna da girdi.

Geçtiğimiz günlerde 3 milyon değerindeki yüzükle evlenme teklifi alan Hadise, "evet" dedi.

Kısa süre içinde Dinçerler ailesinde giren Hadise, dünyaevine girmeye hazırlanırken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"AYRILIK" İDDİASI GÜNDEMDE

Hadise, damat adayı Mehmet Dinçerler'i Instagram hesabından takipten çıktı.

Bu adımı fark eden takipçiler, "acaba ayrıldılar mı" sorusunu gündeme getirdi.

Dinçerler'in hesabının kapalı olması da kafaları karıştırdı. İş insanı, iflas davasıyla gündeme gelmiş, aile içinde Hadise'nin yüzüğünün değerinin kriz yarattığı iddiaları konu olmuştu.

Çiftten henüz bir açıklama gelmezken, Hadise'nin yalnızca kendi markasını takip ediyor.