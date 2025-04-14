Taksici darbeden İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, tutuklandı

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Bir süredir ağabeyi İbrahim Tatlıses ile yaşadığı aile içi gerginliklerle gündemde olan sanatçı Hüseyin Tatlı, bu kez Antalya’da yaşanan olayla gündeme geldi. Hafta sonu bir eğlence mekanında sahne alan Tatlı, konserin ardından oteline dönmek üzere kendisi için ayarlanan taksiye bindi. Ancak otele ulaştığında beklenmedik bir kriz patlak verdi.

ÜCRET KAVGASINA TAKSİCİNİN ARKADAŞLARI DAHİL OLDU

İddiaya göre, mekanın karşılaması gereken taksi ücretini şoför, doğrudan Tatlı’dan talep etti. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü. Şoförün fiziksel saldırısına maruz kaldığı öne sürülen Hüseyin Tatlı, kendini savunmak isterken taksici aldığı darbeyle yere yığıldı. Bu esnada olay yerine gelen taksicinin arkadaşları ise Tatlı’ya saldırdı. Üç kişinin saldırısına uğrayan sanatçı yere düşerek ayağını kırdı.

TAKSİCİ YOĞUN BAKIMDA, HÜSEYİN TATLI TUTUKLANDI

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; yaralanan Hüseyin Tatlı, acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından ise taksicinin şikâyeti üzerine gözaltına alındı. Başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan taksici, geceyi yoğun bakımda geçirdi.

Yaşanan olay sonrası sanatçı Hüseyin Tatlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli süreç tüm yönleriyle devam ederken olayın yankıları da sürüyor.

HÜSEYİN TATLI'DAN AĞABEYİNE: "HİÇBİR ZAMAN DESTEK OLMADIN"

Bu olaydan kısa bir süre önce Hüseyin Tatlı, ağabeyi İbrahim Tatlıses ile de sert bir polemiğe girmişti. Sanat dünyasında kendi yolunu çizmeye çalışan Hüseyin Tatlı, İbrahim Tatlıses’in “Senden bir şey olmaz” dediği iddialarına sosyal medya üzerinden sert bir yanıt vermiş ve "Hiçbir zaman bana destek olmadın" sözleriyle tepkisini dile getirmişti: