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    Talat Bulut: Kızımı özledim

    Oyuncu Talat Bulut kızına özlemini sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 07:48
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    Talat Bulut: Kızımı özledim

    Yasak Elma dizisinde sezondur Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut, son paylaşımıyla dikkat çekti. Komik videolarıyla bilinen oyuncu, bu sefer takipçilerini duygulandırdı.

    "BİNDİN GİTTİN"

    Bulut, kızı ile videosuna, "Bir sabah uçağa bindin, gittin ve kaç sabah geçti? Özlemden sayamadım ki, burnumun direği sızlıyor" notunu düştü.

    Duygusal paylaşımıyla hayranlarını şaşırtan Talat Bulut'a yorum yağdı.

    Talat Bulut: Kızımı özledim #1

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