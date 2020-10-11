Talat Bulut: Nesrin Cavadzade evleniyor

Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşı Talat Bulut, Nesrin Cavadzade'nin evleneceğini duyurdu.

Aşk Tesadüfleri Sever 2, Bizim Hikaye ve son Yasak Elma'da rol alan Nesrin Cavadzade ile ilgili bir itiraf oyuncunun rol arkadaşı Talat Bulut'tan geldi.

Önceki gün Akmerkez’de görüntülenen Bulut, Cavadzade ile yaptığı dansın sorulması üzerine ‘’Güzel kadınla güzel dans edilir. Darısı eşinin başına, artık düğününde halay çekerim” dedi. Oyuncu, Cavadzade’nin erkek arkadaşının merak edilmesi üzerine ‘’Nesrin evleniyor. Sizden kaçıyor. Gerisini siz bulun” diyerek şaşırttı.